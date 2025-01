OFFICIEEL: Antwerp ziet miskoop na half jaar alweer vertrekken

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Antwerp neemt na een half jaar alweer afscheid van een zomeraanwinst. Ayrton Costa keert terug naar Argentinië waar hij bij Boca Juniors tekende.

De transfer van Ayrton Costa naar Antwerp is geen succes gebleken. De linksachter kwam afgelopen zomer voor 2,3 miljoen euro over van Independiente.

Voor zijn komst naar Europa was Costa alleen nog maar actief geweest in zijn thuisland, Argentinië. Hij genoot zijn opleiding bij Independentie, waar hij later ook doorbrak bij de eerste ploeg.

In totaal speelde hij 16 wedstrijden voor Antwerp. Echt veel indruk kon hij niet maken, waardoor hij steeds vaker genoegen moest nemen met een plaats op de bank.

Costa viel vooral op door de zeven gele kaarten die hij pakte op zo'n korte tijd. Hij wou zelf vertrekken en die wens is nu in vervulling gegaan.

Boca Juniors kondigde donderdag zijn komst aan. The Great Old zal nu naar alle waarschijnlijkheid een vervanger zoeken op de transfermarkt.