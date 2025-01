Ritchie De Laet blikt terug op Antwerpse derby die hij als supporter beleefde: "Alleen dat vond ik echt jammer..."

Afgelopen weekend speelden Antwerp en Beerschot 1-1 gelijk in de derby. Ritchie De Laet was de eerste supporter in het bezoekersvak.

Ritchie De Laet nam afgelopen zomer afscheid bij Antwerp. Hij keerde in 2019 terug naar de club waar hij zijn eerste stappen zette in het profvoetbal. Na 5 jaar en 'Den Dubbel', was het genoeg geweest voor De Laet. Hij bleef nog wel bij de club als jeugdtrainer, maar stopte daar iets meer dan een week geleden mee. Hij zal wel altijd grote supporter blijven van de club. Zo was hj afgelopen weekend te zien in het uitvak tijdens de Antwerpse derby. Als eerste fan kwam hij daar binnen. "De beleving voldeed aan mijn verwachtingen. Alleen jammer dat het spel wat uitbleef. ‘We’ stonden direct met de rug tegen de muur, hè", begon hij bij Het Nieuwsblad. "Ik vond het als speler altijd bijzonder om die eerste supporter te horen binnenkomen op het Kiel. Die taak wilde ik al jaren eens op mij nemen, al ging dat dit keer met minder gebaren en verwensingen gepaard dan gebruikelijk", gaat de voormalige speler verder. "Een andere supporter duwde nog snel een Nemoke in mijn hand. Die heb ik dan maar getoond", besluit hij. Antwerp maakte rond het uur gelijk, waarna de eindstand ook 1-1 bleef.