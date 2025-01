"De voetbalbond moet ingrijpen": Tuur Dierckx doet boekje open over Deinze-fiasco

Tuur Dierckx zit zonder club sinds het faillissement van KMSK Deinze. Nu hoopt hij op een nieuw voetbalavontuur, terwijl hij zijn conditie op peil houdt.

Dierckx keerde vorige zomer terug uit Griekenland om bij Deinze te spelen. “Het leek toen een goed project, maar achteraf gezien had ik liever een andere keuze gemaakt", zegt hij in de Gazet van Antwerpen.

Volgens Dierckx zijn de problemen bij Deinze een teken dat er iets moet veranderen in het Belgische voetbal. “Clubs nemen vaak slechte beslissingen, vooral in de lagere reeksen. Dat heeft gevolgen voor spelers, gezinnen en de toekomst van clubs. De voetbalbond moet dit aanpakken.”

De laatste maanden bij Deinze waren erg onrustig. “Eerst was er veel onzekerheid, daarna leek de overname goed nieuws. Maar al snel werden beloftes niet nagekomen en sloeg de sfeer om. Sommige spelers konden hun huur niet meer betalen. Dat was moeilijk om te zien.”

Toen de nieuwe eigenaar, Doudou Cissé, zich aandiende, waren er meteen vragen. “In het begin was er hoop, maar al snel wisten we dat het niet klopte. Er was geen informatie over hem, en hij kwam zijn afspraken niet na. Het was frustrerend, zeker toen hij ons beschuldigde van onrespectvol gedrag terwijl wij al twee maanden zonder loon speelden.”

Nieuwe club?

Veel ex-ploeggenoten vonden al een nieuwe club, maar Dierckx wacht nog. “Ik wilde pas na januari een beslissing nemen. Er is interesse, maar nog niets concreets. De kans dat ik in België blijf, is klein."