DONE DEAL: Club Brugge ziet alweer groot talent vertrekken

Benjamin Thoresen Faraas was een van de vele talenten bij Club Brugge die de voorbije jaren het mooie weer maakte bij Club NXT. Een doorbraak naar de A-kern zat er uiteindelijk echter niet in voor de schaduwspits.

De 19-jarige Noor kwam als 17-jarige over van HamKam in eigen land en kon toen al de nodige adelbrieven voorleggen. De Noorse jeugdinternational speelde al meermaals bij de U17 en U19 van zijn land.

Thanks for everything and good luck, Benjamin! 👊



Benjamin Faraas tekent een contact van 4 seizoenen bij het Noorse Fredrikstad FK.