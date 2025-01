Na het blessureleed: Is Antony Limbombe eindelijk klaar om te schitteren? Trainer Reedijk geeft een duidelijk antwoord

Anthony Limbombe is eindelijk weer fit en terug in de selectie van SK Beveren. Zijn laatste basisplek was op 18 oktober, maar sinds zijn blessure kreeg de flankaanvaller weinig speeltijd. Nu hij weer fit is, hoopt trainer Marink Reedijk op zijn ervaring en kracht.

Limbombe begon het seizoen goed met een doelpunt en drie assists in zijn eerste wedstrijden, maar een blessure hield hem een maand aan de kant. Sindsdien kwam hij nauwelijks in actie, wat teleurstellend is voor een speler van zijn niveau.

“Anthony had last van een blessure en was niet helemaal fit na zijn terugkeer", legt Reedijk uit in Het Nieuwsblad. “Daarnaast draaide het team goed, dus het was moeilijk voor hem om weer te spelen. Maar nu is hij helemaal fit, en dat is goed voor ons. Een fitte Limbombe is erg belangrijk voor de ploeg.”

Afgelopen week tegen La Louvière bleef Limbombe bijna de hele tijd op de bank en kreeg hij slechts drie minuten speeltijd. Nu hoopt de coach dat zijn aanvaller stilaan meer minuten zal gaan maken.

“Ik wil dat iedereen zijn best doet, en dat betekent dat ik moeilijke keuzes moet maken. Anthony traint goed en laat zien dat hij klaar is. Het is nu aan ons om te beslissen", zegt Reedijk.

Limbombe zelf is blij dat hij weer fit is en wil zijn kans grijpen. Wanneer hij weer in de basis speelt, is nog niet duidelijk.