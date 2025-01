Ooit bijna coach van RSC Anderlecht en nu plots ... opvolger Tedesco? 'Piste is concreet'

De Belgische voetbalbond is momenteel op zoek naar een opvolger voor Domenico Tedesco. Zullen Mannaert & co kiezen voor een vrije trainer of gaan ze ergens iemand proberen los te weken?

Verschillende namen zijn al genoemd om de Rode Duivels over te nemen voor de Nations League Play-offs en de kwalificaties voor het WK 2026. Belgische droomopties werden snel van tafel geveegd, het lijkt erop dat onze volgende bondscoach opnieuw een buitenlander zal zijn. Hjulmand als nieuwe piste? Eerst werden Erik ten Hag en Mark van Bommel genoemd, Thierry Henry en Rudi Garcia kwamen de afgelopen dagen ter sprake: de geruchtenmolen draait op volle toeren, het dossier lijkt binnenkort een ontknoping te kennen. La Dernière Heure meldt dat de piste Kasper Hjulmand een nieuwe, actuele piste is. Volgens de krant is hij zelfs een serieuze kandidaat voor de opvolging van Domenico Tedesco. Net als de andere eerder genoemde trainers, is hij momenteel werkloos. Ooit bijna coach van Anderlecht Tot voor kort was Hjulmand bondscoach van Denemarken, een functie die hij vier jaar heeft bekleed en waardoor hij onder meer tegen de Rode Duivels van Roberto Martinez op het EK 2021 heeft gestaan - een 2-1 nederlaag werd dat toen. Kasper Hjulmand heeft mogelijk al veel wedstrijden in de Belgische competitie gevolgd. In januari 2019 stond hij zelfs op het punt om bij paars-wit te tekenen als opvolger van Hein Vanhaezebrouck.