13 maanden geen minuut gespeeld bij Anderlecht, maar... spookspeler stond ineens op het wedstrijdblad

Een verrassing gisteren bij de RSCA Futures. Op het wedstrijdblad prijkte niemand minder dan Amadou Diawara en de Guinese middenvelder kreeg ook speelminuten.

Een opvallende naam sierde zaterdag de selectie van de RSCA Futures tegen La Louvière: Amadou Diawara. De Guinese middenvelder, die sinds november 2023 geen minuut meer had gespeeld, maakte zijn comeback met een invalbeurt van dertig minuten.

Dit was zijn eerste optreden sinds een wedstrijd tegen Antwerp ruim 13 maanden geleden. Anderlecht probeert hem deze mercato nog kwijt te raken en het lijkt een manier om hem toch weer in de picture te zetten.

Naast de terugkeer van Diawara viel ook de basisplaats van nieuwkomer Ibrahim Kanate op, die slechts twee dagen eerder officieel was aangesloten.

Diawara, 27 jaar, kwam in de zomer van 2022 over van AS Roma als een ervaren kracht voor het middenveld. Zijn passage bij de club verliep echter wisselvallig, met slechts een handvol sterke prestaties.

Diawara weegt nog altijd zwaar op het budget en als Olivier Renard hem op een of andere manier kwijtraakt, zal dat een succes genoemd worden. De Futures moesten het stellen zonder Lapage en Maamar, die mogelijk definitief naar de A-kern worden overgeheveld voor de rest van het seizoen.