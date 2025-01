Gert Verheyen blijft heel erg kritisch voor Anderlecht-speler: "Een grote voetballer gaan we er niet van maken, hé"

Voetbal kijken en notities maken zijn een groot deel van de bezigheden van Gert Verheyen. Anderlecht zag hij winnen in Kortrijk, maar er is wel één speler wiens gebreken weer opvielen.

Anderlecht boekte een belangrijke 0-2-overwinning in het Guldensporenstadion. Die zege zal bij paars-wit ongetwijfeld enorm deugd doen, na enkele recente tegenvallende resultaten. Zo blijft Anderlecht ook in het spoor van de buren van Union. Toch was er een speler uit het offensieve compartiment waar Gert Verheyen het één en ander bij op te merken had.

Bij afwezigheid van de geblesseerde Kasper Dolberg was het logisch dat Luis Vazquez kon rekenen op een plekje in de spits. De Zuid-Amerikaan kwam niet heel vaak in het stuk voor. Na de match vroeg Aster Nzeyimana tijdens de DAZN-zending Gert Verheyen nog naar zijn mening over de prestatie van Vazquez. "Dat blijft Vazquez", gaf de ex-speler van Club Brugge een veelzeggend antwoord.

Vazquez heeft voorzetten nodig

Verheyen kon ook enkel maar constateren dat Anderlecht er moeite mee had om Vazquez in stelling te brengen. "Je moet echt ballen in de zestien meter kunnen brengen. Je moet hem niet gaan beoordelen op het meevoetballen, of wat dan ook." Van zijn voetballend vermogen moet Vazquez het niet hebben, wat voor een Argentijn toch opvallend is.

Daarnaast was het ook een factor dat tegenstander Kortrijk laag inzakte en dus weinig ruimte weggaf. "Het waren ook überhaupt moeilijke omstandigheden, want er was weinig plaats. Dan moet je even een bal af kunnen leggen of dat soort dingen. Dat was er ook niet echt bij." Kortom: Vazquez kon niet echt een waardevolle bijdrage leveren.

Verheyen niet wild van Anderlecht-aanvaller

Er klonk weinig enthousiasme uit de stem van Verheyen voor de Anderlecht-aanvaller. "Een grote voetballer gaan we er niet van maken, hé."