Bij Anderlecht blijven of richting Kempen of Turkije? Yari Verschaeren heeft een héél duidelijke carrièreplanning in zijn hoofd

Yari Verschaeren zal deze maand niét vertrekken bij RSC Anderlecht. De middenvelder draait dan wel de nodige rondjes op de geruchtenmolen, maar heeft zelf zijn veto gesteld. En dat heeft hij gedaan met een héél duidelijke reden.

Yari Verschaeren werd de voorbije weken meermaals in verband gebracht met een vertrek bij RSC Anderlecht. KVC Westerlo polste naar de mogelijkheden, terwijl ook Trabzonspor concreet in de markt is.

Tussendoor gaf ook David Hubert aan dat Verschaeren niet langer zonder slag of stoot minuten zal maken bij paars-wit. Tristan Degreef is hem ondertussen moeiteloos voorbij gegaan in de rangorde.

Verschaeren beseft zelf héél goed dat hij niet op niveau - op enkele lichtpuntjes na - aan het acteren is. Sinds zijn terugkeer uit de lappenmand zoekt de 23-jarige aanvallende middenvelder naar zijn niveau.

Maar tegelijkertijd beseft Verschaeren ook héél goed wat hij heeft bij Anderlecht. De zevenvoudig Rode Duivel zal dan ook niet zonder slag of stoot vertrekken. Net zoals hij na pakweg een goed seizoen niet zomaar voor de stap hogerop zal kiezen.

Hoe ziet de toekomst van Yari Verschaeren bij RSC Anderlecht eruit?

Op dit moment tekent Verschaeren blindelings voor een carrière bij Anderlecht. Ook de fans dragen het jeugdproduct nog steeds op handen. Maar om voor die carrière te mogen tekenen zal hij de komende maanden zijn kans moéten grijpen én stabiel moeten gaan presteren.