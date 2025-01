Olivier Renard is nog bijlange niet klaar bij Anderlecht: mogelijk zelfs nog drie aanwinsten

Anderlecht heeft dan wel gewonnen op het veld van KV Kortrijk, maar het was weer met hangen en wurgen. De eerste helft was absoluut niet op niveau. Olivier Renard heeft nog wat werk om David Hubert meer wapens te geven.

De sportief directeur is dan ook nog niet klaar met zijn huiswerk. De prioriteit blijft om nog een verdediger te gaan halen. Een linksvoetige hebben ze immers nog niet in huis gehaald en dat was eigenlijk de prioriteit. Momenteel doet N'Diaye het daar wel niet slecht.

Maar Hubert is momenteel ook verplicht om met een vijfmansverdediging te spelen en dus zou een extra middenvelder met infiltratievermogen ook nog op het lijstje staan. Dendoncker in de verdediging, dat is blijkbaar iets dat nog een tijdje zou aanhouden.

Maar wat ook duidelijk is geworden: Luis Vazquez als back up voor Dolberg volstaat niet. De Argentijn heeft het bijzonder moeilijk om zijn stempel te drukken. Hij heeft het moeilijk met controles en met kaatsen, waardoor Anderlecht moeilijk zijn wil kan opleggen.

In een ideale wereld vindt Renard nog een extra spits, maar dat is een dure affaire. Er is wel wat ruimte vrijgemaakt, maar om dat te verwezenlijken moet hij nog iemand kunnen verkopen. Het bestuur wil de kern immers ook niet te groot maken.

De loonlast is eindelijk onder controle en dus moet er iemand vertrekken als er nog een spits wil bijkomen. Het mag echter duidelijk zijn dat Renard de volgende weken nog druk aan het werk gaat. Ter herinnering: de transfermarkt blijft open tot 4 februari.