Standard verrassende hofleverancier in team van de week, ook toppers van Club en Anderlecht op de afspraak

Het was een mooi weekend voor de favorieten en de kanshebbers op de top-6. En dat laat zich ook voelen, want hier is ons team van het weekend met heel wat kleppers van de topclubs!

Doelman

Weinig keepers maakten het verschil dit weekend. Laten we zeker het goede spel van Penders met Genk vermelden of Lammens voor Antwerp, maar onze keuze is gevallen op Laurent Henkinet, die zijn kans greep in afwezigheid van Mathieu Epolo.

Verdedigers

We stellen deze keer een achterhoede van drie op, maar zonder meer dan één echte centrale verdediger, om het wat gevarieerder te maken. Zo heeft Leander Dendoncker eindelijk indruk gemaakt op die positie bij Anderlecht.

Rondom hem posteren we Ibrahim Diakité, zeer solide met Cercle Brugge dat de overwinning behaalde bij Dender, en Zakaria El Ouahdi, na zijn opnieuw uitstekende wedstrijd, waar we niet omheen konden, met Genk.

Middenveld

Twee spelers van Gent-Charleroi, een over het algemeen vrij gemiddelde wedstrijd, maken deel uit van ons team. Allereerst, aan de flank, Jeremy Pétris, die slechts een doelpunt tekortkwam voor een perfecte match in Gent.

Vervolgens zetten we ook Sven Kums in het team, ook al speelde slechts een halfuur. Zijn invalbeurt veranderde alles voor Gent, inclusief zijn cruciale doelpunt. Aan zijn zijde? Hans Vanaken, zoals gewoonlijk, dit keer met twee beslissende assists. Ibrahim Karamoko was dan weer een van de beste spelers van Standard op Stayen.

Tenslotte, hoewel hij - zoals vaak - als nummer 10 speelde, plaatsen we de uitstekende Konstantinos Karetsas er nog bij om dit middenveld compleet te maken. Met alweer een doelpunt toont de Belgo-Griek zich aan de toekomstige bondscoach van de Rode Duivels...

Aanval

En dan nog een duo van aanvallers voorin. Dennis Ayensa is de derde Rouche in dit elftal: betrokken bij alle goede acties veroverde de Duitser een intelligente strafschop.

Naast hem zetten we dan weer Gustaf Nilsson, maker van een brace en een speler die langzaam zijn stempel begint te drukken aan de zijde van Club Brugge.