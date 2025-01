"Verhaal is genuanceerder": Frank Boeckx doet boekje open over zwaar ongeval waarbij hij gedronken had

Frank Boeckx was als doelman een groot talent bij STVV. Toen hij een ongeval had nam Simon Mignolet zijn plaats in.

STVV verloor met 5-1 van Cercle Brugge. Frank Boeckx trok die avond nog naar een kameraad in Tienen om samen naar Match of the Day te kijken.

“Het ging slecht met STVV en het deed me deugd om na weer zo'n zware nederlaag mijn hart te luchten. Na vier pinten ben ik naar huis vertrokken”, vertelt de gewezen doelman aan HUMO.

“Niet slim, maar gelukkig heb ik niemand doodgereden. Ik heb alles ook netjes betaald. Ik praat niets goed - ik hád gedronken en ik héb een auto perte totale gereden - maar het verhaal was genuanceerder dan wat ervan is gemaakt: ik was níét op de lappen gegaan.”

Hij werd door de Kanaries twee wedstrijden geschorst. Dennis van Wijk kwam aan boord en wilde zijn stempel drukken. “Ik was het ideale slachtoffer: 'Jullie zuipen te veel!' Hij liet Simon staan, en het verhaal van de stappende Frank Boeckx was geboren.”

Voor Boeckx, die 17 was toen hij in de ploeg vol vedetten van STVV kwam, leek het alsof drinken gewoon was. “Na elke overwinning leek het alsof ze de Champions League hadden gewonnen en vlogen ze in de pinten. Pure folklore was het, ik wist niet beter dan dat het erbij hoorde: als al die ervaren spelers het deden, wat zou ik het dan in twijfel trekken?”