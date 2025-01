Opmerkelijke wending: Oekraïne-België gaat uiteindelijk niet door in Polen, verrassende locatie bekendgemaakt

Normaal gezien zou de match plaatsvinden in Polen, maar Oekraïne-België wordt uiteindelijk gespeeld in het Spaanse Murcia. Een warmere verplaatsing voor de Rode Duivels dus.

België moet play-offs spelen League A te blijven van Nations League. De Rode Duivels zullen het in een tweeluik opnemen tegen Oekraïne.

Het was al bekend dat de heenwedstrijd op 20 maart verplaatst zou worden vanwege de situatie in het land (oorlog met Rusland). Polen, en meer specifiek de stad Wroclaw, leek de het te gaan worden

Oekraïne-België zal gespeeld worden in het zuiden van Spanje

Maar dat gaat niet door, want er is gekozen voor een locatie wat verder richting het zuiden: het Estadio Nueva Condomina in Murcia, in het zuiden van Spanje. Het stadion heeft een capaciteit van 31.000 plaatsen.

Ter herinnering, vanochtend hebben we vernomen dat de terugwedstrijd op 23 maart zal plaatsvinden in de Cegeka Arena in Genk, aangezien de Belgische voetbalbond van plan is om de Rode Duivels in 2025 mee te nemen op een tour door België om hun supporters terug te winnen.

België, dat gelijkspeelde tegen Oekraïne op het EK (0-0), moet absoluut beide wedstrijden winnen om in divisie A te blijven. Dit zal met een nieuwe coach gebeuren, na het ontslag van Domenico Tedesco.