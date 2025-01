Thibo Somers deelt bizarre anekdote vanuit de kleedkamer: "Die voodoo-toestanden zijn niet te onderschatten"

Thibo Somers, de 25-jarige rechtsbuiten van Cercle Brugge, heeft in zijn carrière al heel wat grappige en bizarre momenten meegemaakt. In een interview met Het Nieuwsblad blikt de voetballer terug op de motivatietrainingen van zijn voormalige coach, Dominik Thalhammer.

De motivatietrainingen van Thalhammer waren allesbehalve traditioneel. "De speeches van Thalhammer waren soms meer grappig dan serieus", vertelt Somers in Het Nieuwsblad.

Een van de meest opvallende motivaties ging over dieren. “We kregen vaak verhalen te horen over dieren die moesten dienen als metafoor voor onze strijdlust. De leeuw was bijvoorbeeld niet de grootste, maar wel de sterkste, en wij waren dan de leeuw."

Ook de honey badger (honingdas) kwam regelmatig voorbij in de motivaties. “Het verhaal erachter ben ik echter vergeten, maar het is wel iets dat blijft hangen", zegt Somers.

"Er was bijvoorbeeld het verhaal van de vogels die in een 'V' vliegen. Als één vogel uit positie vliegt, valt alles uit elkaar.” Een les in teamwork volgens Somers.

Bizzare excuses

Een ander opvallend onderwerp dat Somers aanstipt, zijn de bizarre excuses van teamgenoten voor hun te laat komen bij trainingen. “We hadden ooit iemand die zei dat hij eerst een paar heksen moest verdrijven voordat hij naar de training kon. Echt waar, ik verzin dit niet. Die voodoo-toestanden zijn niet te onderschatten."