Rol van Wouter Vrancken in transfersaga rond Dante Vanzeir wordt verdedigd

Wouter Vrancken is momenteel een makkelijk slachtoffer. Zo zou hij in de transfersaga rond Dante Vanzeir ervoor verantwoordelijk zijn dat de overstap zo lang aansleept.

Dat is alleszins wat transferjournalist Sascha Tavolieri beweert. Het management van KAA Gent zou de komst van Vanzeir gezien hebben als een prioriteit, terwijl Vrancken de boel vertraagd zou hebben. De ex-coach van de Buffalo's kwam zo na zijn ontslag nog op een andere negatieve manier in het nieuws. Bij Het Nieuwsblad wordt een ander verhaal geschetst.

Op de krantensite is te lezen dat er nog voor het vertrek van Vrancken een consensus was binnen Gent dat Vanzeir zeker ingepast kon worden, ook al hanteert Vrancken het liefst een 4-3-3, terwijl Vanzeir een aanvaller is voor een tweespitsensysteem. Het zou dus niet kloppen dat Vrancken dwars lag bij de transfer van Dante Vanzeir.

Nog andere interesse voor Vanzeir

Het is net omdat heel KAA Gent erachter stond dat sportief manager Arnar Vidarsson waarschijnlijk de slagkracht had om Vanzeir te overtuigen om voor de Buffalo's te kiezen. Er was immers ook andere interesse. De berichtgeving die wel overeenkomt met de laatste updates is dat Vanzeir naar België gevlogen is om alles af te ronden.

Zonder ongelukken zet de ex-speler van Genk, KV Mechelen en Union dus eerstdaags zijn handtekening onder een contract bij KAA Gent. Zijn huidige ploeg New York Red Bulls doet sowieso slechte zaken. De Amerikaanse club betaalde Union in februari 2023 vijf miljoen euro en zal hiervan slechts een deel kunnen recupereren met de deal die nu op tafel ligt.

Vanzeir niet meteen inzetbaar

Vanzeir zal wel niet meteen inzetbaar zijn omdat zijn laatste wedstrijd dateert van begin december. Gent wil naast Vanzeir nog andere aanvallende versterking binnenhalen.