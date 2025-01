Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij Didier Lamkel Zé, die nog een groot doel heeft: "Ik zou bij iedere topclub in België kunnen spelen"

Didier Lamkel Zé maakte onlangs zijn terugkeer naar het Belgische voetbal door bij STVV te tekenen tot aan het einde van het seizoen. Naar eigen zeggen zou hij nog bij iedere Belgische topclub kunnen spelen.

Didier Lamkel Zé verraste de Belgische voetbalwereld deze winter door bij STVV te tekenen. Na zijn passages bij Antwerp en Kortrijk liet hij al een bepaalde indruk achter in België.

Ondertussen loopt het goed bij STVV en kwam hij zelfs al twee keer in actie voor zijn nieuwe club. Een tijdje geleden zei hij dat het een doel was om nog eens voor een Belgische topclub te spelen, en dat is nog steeds zo.

"Ja, dat blijft een doel", opent hij bij DAZN. "Maar gezien wat er gebeurd is bij Antwerp en wat er over mij gezegd wordt in de kranten…"

"Ik denk dat ik het kan, ik kan er spelen. Dat is niet te hoog voor mij, ik kan bij eender welke topclub in België spelen. Maar het vertrouwen van de bestuurders… ", gaat hij verder.

"Toen ik hier aankwam, riep Mazzu me na drie dagen op zijn bureau, en hij zei: "Wat ik over jou hoor, ben jij niet. Ik zie je, je bent er, je lacht." Ik zei: “Coach, soms zit je op de verkeerde plek. Maar wanneer je mensen vind die je begrijpen, een jonge kleedkamer…" Ik heb twee passages gehad bij Metz: het ging nooit over Didier. Dat was rustig", besluit hij.

Vrijdagavond kijkt hij meteen ook zijn ex-club Antwerp in de ogen met STVV. Tegen Standard mocht hij starten afgelopen week, de kans lijkt groot dat dit nu weer het geval is.