🎥 OFFICIEEL Dante Vanzeir speelt opnieuw in de Jupiler Pro League

KAA Gent heeft zopas de komst van Dante Vanzeir aangekondigd. Hij komt over van New York Red Bulls.

KAA Gent heeft een volgende grote versterking van deze winter voor. Dante Vanzeir komt de club versterken. Hij tekende een contract tot 2028 in de Planet Group Arena.

Voor de Belgische voetbalfan is het een weerzien met een speler, opgeleid bij Genk, die al voor Beerschot, KV Mechelen en Union SG speelde. Vanzeir moet de blessure van Max Dean mee opvangen. Doelpunten maken en de Buffalo’s punten bezorgen is de bedoeling.

“Ik geloof heel hard in het project dat KAA Gent voor ogen heeft. Samen met de club, mijn ploegmaats en de supporters wil ik de doelstellingen waarmaken. Ik kijk er enorm naar uit om me 100% te geven als Buffalo”, aldus Dante Vanzeir op de clubwebsite.

“We zijn heel tevreden dat we deze transfer konden afronden. Dante kan een directe impact hebben op onze ploeg. Na Lopes Da Silva is hij opnieuw iemand die ervaring en maturiteit toevoegt aan onze selectie”, zegt Manager Sports Arnar Vidarsson.

“Bovendien is hij een Belg, dat is mooi meegenomen. Zijn sterke punten: snel, doelgericht en een sterke werkethiek in balverlies. Hij is zonder twijfel een topspits voor de Belgische competitie.”