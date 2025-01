Nicky Hayen komt met uitspraak waar zelfs Kevin De Bruyne van zal opkijken

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge staat dit weekend oog in oog met KV Kortrijk. Toch wordt er vooral gekeken naar het duel van woensdag met Manchester City.

Club Brugge weet wat het moet doen in de Champions League: een punt pakken betekent de kwalificatie voor de volgende ronde van het kampioenenbal.

Zelfs met een nederlaag is doorstoten nog mogelijk, maar trainer Nicky Hayen hoopt dat het niet tot dat rekenwerk zal moeten komen.

“Alles kon veel makkelijker gegaan zijn als PSG verloren had”, weet ook Hayen te vertellen aan Het Belang van Limburg. “Maar we hebben altijd gezegd dat het rekenen zou worden tot op de laatste wedstrijd.”

Het geloof bij blauwzwart is bijzonder groot, iets waar zelfs Kevin De Bruyne van zou opkijken. “Als wij onze sportieve plicht vervullen - en minstens een punt pakken bij City - moet er niet gerekend worden”, is Hayen heel erg duidelijk.

“Natuurlijk wordt dat heel lastig, maar onze ploeg heeft al bewezen dat we er staan op dat niveau. En dat we zo’n affiche tot een goed einde kunnen brengen. Maar eerst KV Kortrijk: we willen àl onze matchen winnen.”