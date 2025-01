Titelgeluk? Nieuwe Houdini-act van Zulte Waregem, verrassende basisplaats bij Anderlecht

In de Challenger Pro League stonden op zaterdag drie duels op het programma. Onder meer leider Zulte Waregem kwam in actie. Zij hadden het allerminst onder de markt tegen KAS Eupen, een andere club die een paar jaar geleden nog op het hoogste niveau actief was.

In de Elindus Arena was er een soort van happy hour zolang het 0-0 was, maar lang konden de supporters niet van die actie profiteren. Na zeven minuten maakte Gedikli er namelijk al 0-1 van.

Later in de eerste helft ging het van kwaad naar erger voor Essevee, want Caliskan kon voor een 0-2 bij de koffie zorgen. Werk aan de winkel dus voor de leider in de competitie.

Een rode kaart voor doelpuntenmaker Gedikli vlak voor de rust kon wat hoop bieden, na de pauze moest Eupen zelfs met negen verder na twee keer geel voor de ingevallen Pattynama.

Gavriel en Machado hadden ondertussen ook al voor 2-2 gezorgd, die laatste kon tien minuten voor tijd zelfs nog voor de 3-2 zorgen. Erop en erover, waardoor Essevee mag blijven dromen van de titel dit seizoen.

Anderlecht sleept puntje uit de brand

Anderlecht van zijn kant leek lange tijd onderuit te gaan tegen Patro Eisden Maasmechelen. Het werd 0-1 voor de Limburgers, met dank aan Bammens. Pas in blessuretijd kon Wola-Wetshay een puntje uit de brand slepen. In de namiddag speelden ook Seraing en Francs Borains al 1-1 gelijk.