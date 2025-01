Club Brugge-bestuurder is klaar om strijd aan te gaan voor nieuw competitieformat en... laat weten welke twee opties er op tafel liggen voor G5

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge wil er de komende weken wederom alles aan doen om het Belgische competitieformat te herschrijven. Voor de Belgische landskampioen liggen er twee scenario's op tafel. En Bob Madou is niet van plan om te wijken.

Zonder play-offs en halvering van de punten was Club Brugge vandaag geen regerend landskampioen. Toch is blauw-zwarte een absolute tegenstander van het systeem.

Vooral Bart Verhaeghe liet al meermaals uitschijnen dat hij terug wil naar een duidelijk systeem met achttien ploegen en géén play-offs.

"Niet alleen wij hebben die mening", aldus Bob Madou in Het Laatste Nieuws. "De G5 willen naar zestien ploegen en een play-off met vier clubs. Of achttien clubs zonder play-offs."

"Het is voor Club Brugge vooral cruciaal dat we naar minder wedstrijden gaan", vervolgt de CEO van Club Brugge. "Laat de halve finale van de Beker van België dus ook in één wedstrijd beslecht worden."

Enkel met minder wedstrijden krijgen we adem - Bob Madou

"Enkel op zo'n manier krijgen we adem", besluit Madou. "En dan kunnen we de Belgische competitie op een normaal moment laten beginnen. En kunnen we een winterstop inlassen."