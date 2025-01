🎥 OFFICIEEL: KAA Gent versterkt aanval met jonge spits, Vidarsson hint op meer versterkingen

KAA Gent heeft zich versterkt met de komst van de 19-jarige Ivoriaanse spits Hyllarion Goore, die overkomt van het Armeense Ararat Erevan. De aanvaller, die afgelopen seizoen indruk maakte in de Armeense competitie, tekende een contract tot juni 2028 bij de Belgische club.

Goore kwam in de schijnwerpers te staan dankzij zijn sterke prestaties in Armenië, waar hij in 14 wedstrijden 6 doelpunten en 1 assist noteerde. Zijn aanvallende kracht en scorend vermogen maakten hem tot een aantrekkelijke optie voor KAA Gent, dat zich na de komst van Dante Vanzeir verder versterkt met deze jonge, veelbelovende spits.

Sportief manager Arnar Vidarsson is ervan overtuigd dat Goore zich snel zal kunnen aanpassen aan de Belgische competitie. “Het is zeker mogelijk dat hij snel inzetbaar zal zijn. Hij heeft de juiste mentaliteit en is hongerig voor doel. Hij beschikt over een goed scorend vermogen en dat is precies wat we nodig hebben", aldus Vidarsson op de website van KAA Gent.

Hoewel Goore nu bij de A-ploeg aansluit, zal hij zich moeten bewijzen op het veld. Bij KAA Gent is men ervan overtuigd dat hij zich, net als andere jonge talenten, tijd zal moeten geven om zich volledig te ontwikkelen.

Nog versterking op komst?

De transferperiode is nog niet voorbij, en Vidarsson geeft aan dat de club nog steeds actief is op de transfermarkt. “Intussen blijven we hard verder werken, deze transferperiode is nog niet afgelopen."

De komende weken zullen uitwijzen hoe snel Goore zich kan aanpassen. Hij zal alvast de concurrentie moeten aangaan met Dante Vanzeir.