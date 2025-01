"Ook dat is een kwaliteit": Besnik Hasi enorm lovend over speler "die kansen mist"

KV Mechelen komt vrijdagavond al in actie. De troepen van trainer Besnik Hasi zijn dan te gast bij OH Leuven.

Een derby met veel inzet. KV Mechelen telt 27 punten, OH Leuven heeft er 26 achter zijn naam. Het mag dan ook duidelijk zijn dat dit een belangrijke match is voor beide ploegen.

Al zit Besnik Hasi bij KV Mechelen wel met een probleem. Hij weet nog niet of Benito Raman speelklaar zal zijn, wegens een probleem met de hamstrings.

“Dat was ook de reden van zijn wissel op Anderlecht”, sprak Hasi donderdag op de persconferentie, geciteerd door Het Laatste Nieuws. “We moeten nog beslissen of hij al dan niet speelt. Het zou spijtig zijn als we hem moeten missen.”

Er is kritiek op de missers van Raman, maar daar moet Hasi niet van weten. “Benito mist kansen, maar toonde wel dat hij kan scoren. Bovendien is hij bij heel veel kansen betrokken. Ook dat is een kwaliteit. Wat me meer zorgen baart, is zijn fitheid.”

Volgens Hasi is het duidelijk dat Raman een zeer explosieve speler is, die veel sprintmeters maakt. “Hij kon hetzelfde ritme nog geen 90 minuten aan. Ik ben altijd bang dat hij een blessure zou oplopen.”