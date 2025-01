Thibaut Courtois heeft voor het eerst gereageerd op zijn mogelijke terugkeer bij de Rode Duivels: "Op lange termijn had ik dan toch gelijk"

Thibaut Courtois heeft voor het eerst gereageerd op zijn mogelijke terugkeer bij de Rode Duivels. In een interview met VTM NIEUWS na de gewonnen Champions Leaguewedstrijd in Brest, gaf de doelman van Real Madrid aan dat hij het 'goed zit' om weer deel uit te maken van de nationale ploeg.

Courtois, die in juni 2023 de Rode Duivels verliet na een meningsverschil met Tedesco, lijkt zijn plaats onder de lat nu opnieuw te kunnen innemen. Hij liet weten dat hij al contact had gehad met de nieuwe bondscoach, Rudi Garcia, die zelfs naar Madrid komt voor een gesprek.

"Voorlopig kan ik nog niet veel zeggen, maar ik heb eventjes gebeld met Garcia. Hij zal in de nabije toekomst naar Madrid komen", aldus de doelman in VTM.

Hoewel er geruchten waren over een breuk binnen de spelersgroep, maakte Courtois duidelijk dat het nooit een probleem was tussen de spelers zelf. "Het was puur een conflict met de vorige trainer, maar daar zal ik waarschijnlijk op terugkomen in een persconferentie."

WK 2026

De doelman van Real Madrid gaf ook aan dat het zijn ambitie blijft om het WK van 2026 te spelen. "Dat zat altijd zo in mijn hoofd, maar met de vorige bondscoach heb ik geclasht. Op lange termijn had ik dan toch gelijk", zei hij.

Ondanks het positieve vooruitzicht voor zijn terugkeer, wilde hij niet bevestigen of hij al in maart 2024 terug zou keren voor de wedstrijd tegen Oekraïne. "Of ik er in maart al bij ben? We zullen zien of de trainer me oproept", besluit Courtois.