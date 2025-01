Toptarget blijkt te duur voor KAA Gent, club zoekt naar alternatief

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent moet de komst van Rwan Cruz uit het hoofd zetten. De 23-jarige Braziliaanse spits van Ludogorets stond bovenaan de verlanglijst, maar de Bulgaarse club vroeg meer dan 7 miljoen euro.

Dat bedrag werd door de Buffalo’s als te hoog beschouwd. Cruz lijkt nu volgens Het Nieuwsblad op weg te zijn naar de Braziliaanse kampioen Botafogo, waar hij mogelijk snel zijn debuut maakt.

Gent was al voorbereid op een mogelijke teleurstelling in dit dossier. Van bij het begin was duidelijk dat de transfer financieel een grote uitdaging zou worden. Zelfs voor het vertrek van coach Wouter Vrancken leek een akkoord moeilijk haalbaar.

Door het afhaken in de strijd om Cruz blijft Gent zoeken naar een extra aanvaller. Ondanks de recente komst van Dante Vanzeir en de jonge Ivoriaanse spits Hyllarion Goore, wil de club nog een extra optie voorin aantrekken.

De Buffalo’s hebben nog tot maandag middernacht om een nieuwe spits binnen te halen. De clubleiding blijft de transfermarkt nauwgezet in de gaten houden en hoopt nog een geschikte versterking te vinden.

KAA Gent blijft dus actief op de markt en kijkt verder naar alternatieven. De komende dagen worden cruciaal om te bepalen of de Buffalo’s alsnog een extra aanvaller kunnen binnenhalen.