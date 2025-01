Champions League? Eerst Jupiler Pro League voor Club Brugge: Nicky Hayen heeft kristalheldere boodschap

Uiteraard ging het op de wekelijkse persconferentie van Club Brugge vooral over de loting van de Champions League. Daarin krijgt blauw-zwart half februari het Atalanta Bergamo van Charles De Ketelaere over de vloer. Je zou bijna vergeten dat er dit weekend ook een topper op het programma staat.

Half februari wachten twee topduels tegen Atalanta Bergamo op Club Brugge, maar aankomende zondag is er eerst al de topper tegen Royal Antwerp FC. En ook dat zou wel eens een pittig duel kunnen worden.

Twee belangrijke finales in België

De kloof tussen Club Brugge op plaats twee en Antwerp is momenteel elf punten. Toch is dat - ook met oog op de play-offs en de halvering van de punten - op zeventien speeldagen van het einde nog niet meteen geruststellend.

"Iedereen is fit en de spelers weten dat de knop moet worden omgedraaid. Met Antwerp en Genk hebben we opnieuw twee finales voor de boeg", aldus Nicky Hayen zeer duidelijk op zijn persconferentie.

Manier waarop niet altijd even belangrijk?

"We moeten honderd procent zijn om resultaten te behalen. We komen in een fase waarin elk resultaat van belang wordt. Opnieuw roteren? We willen de juiste keuzes maken afhankelijk van wie fit is en afhankelijk van de tegenstander. Dat zal nu niet anders zijn."

"We proberen altijd te winnen en zo'n goed mogelijk niveau te halen. Er gaan natuurlijk momenten komen dat we vermoeid gaan zijn en we het tempo uit de wedstrijd moeten halen, maar we willen altijd punten halen. Dan maakt de manier waarop niet altijd even veel uit, al zullen we het altijd zo goed mogelijk doen."