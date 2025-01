Done deal: Club Brugge heeft beet en helpt uitgaand transferrecord breken voor jong toptalent

Club Brugge wilde zich versterken met een groot Iers talent uit Canada. Dat hing al een week of twee in de pijplijn, maar is nu ook eindelijk officieel geworden. In eerste instantie zal hij aansluiten bij Club NXT, maar op termijn moet de A-kern het devies worden van de 16-jarige Grady McDonnell.

Club Brugge zet zijn strategie voort van de afgelopen seizoenen: grote transfers maken voor het eerste elftal om voor de titel en Europees voetbal te spelen, en daarbuiten talenten van over de hele wereld aantrekken voor de toekomst. Verschillende van hen spelen momenteel in het team van Club NXT, dat momenteel vijfde staat in de Challenger Pro League. Deze strategie werkt en Club Brugge is niet van plan hieraan te morrelen. The European dream comes true. 😍✨



Grady McDonnell is our newest family member! 🔵⚫️ #ClubNXT — Club NXT (@ClubNxt) January 31, 2025 Met de 16-jarige Ier Grady McDonnell hebben ze nu alweer prijs. De Ierse U17 international, geboren in Canada, zal Vancouver FC verlaten, dat uitkomt in de Canadese eerste divisie. De Canadezen breken een uitgaand transferrecord. Contract tot 2027 "Grady McDonnell versterkt de rangen van Club NXT. De 16-jarige Canadese Ier komt over van Vancouver FC, een club uit de Canadian Premier League." "McDonnell is ook Iers jeugdinternational. Hij tekent een contract tot 2027. Welkom Grady!", aldus Club Brugge op haar webstek. Ook wij willen hem alvast veel succes wensen bij zijn nieuwe club.