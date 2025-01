📷 Everton komt met medische update over knieblessure van Orel Mangala

Everton laat weten dat Orel Mangala wel degelijk een kruisbandletsel heeft opgelopen. Het gaat om de voorste kruisband. Daardoor is hij out voor de rest van het seizoen.

“Orel Mangala liep afgelopen zaterdag tijdens de 0-1-overwinning van de Blues bij Brighton een blessure aan de voorste kruisband van zijn knie op”, klinkt het bij de club.

“De middenvelder zal de rest van het seizoen aan de kant staan. De Belgische international zal nu met een specialist afspreken om de volgende stap in zijn herstel te bepalen.”

Mangala werd dit seizoen door Olympique Lyon aan Everton verhuurd. De blessure van de middenvelder is een fikse tegenvaller in de degradatiestrijd die Everton voert.

Mangala speelde 21 wedstrijden mee met de Engelse club. Hij trekt na dit seizoen normaal terug naar Frankrijk waar hij nog tot 2028 een contract heeft.

We can confirm injury updates to Orel Mangala and Dominic Calvert-Lewin. 🔵