Nooit een échte kans gehad bij JPL-club, maar dit weekend zijn twee spelers wel klaar voor hun ultieme 'debuut'

Charleroi zal dit weekend Dender ontvangen. Een speciale wedstrijd voor Nathan Rôdes en Fabio Ferraro wordt dat. Beiden zullen mogelijk hun eerste keer als basisspeler mogen starten op 'hun' Mambourg, maar wel als speler van ... Dender.

Ondanks hun vijf jaar verschil in leeftijd deelden Nathan Rôdes en Fabio Ferraro ooit dezelfde droom: slagen bij Sporting Charleroi. De eerste kwam op 20-jarige leeftijd over van Grimbergen naar de Zebra's. De tweede arriveerde op 17-jarige leeftijd in het Zwarte Land vanuit Moeskroen.

Zaterdagmiddag zullen ze, respectievelijk 27 en 22 jaar oud, normaal gezien hun eerste basisplaats beleven in het Zwarte Land. Toch is het al lang geleden dat ze de kleedkamers van Charleroi bezochten. De weg naar de eerste klasse is niet altijd even eenduidig.

Geduld wordt beloond

Middenvelder Nathan Rôdes, even sober als genereus, speelde slechts vier minuten bij de Zebra's... tijdens de allerlaatste wedstrijd van het seizoen waarin hij vertrok. Enkele weken na zijn professionele debuut door Younes Delfi te vervangen in de laatste wedstrijd van play-off II tegen Eupen werd de Brusselaar uitgeleend aan Union Titus Petange in de Luxemburgse competitie.

Hoewel hij meerdere keren werd opgenomen in de A-kern door Felice Mazzu, werd hij uiteindelijk overgedragen aan Club Luik. Daar maakte hij indruk in zijn tweede seizoen, wat leidde tot een transfer naar Dender, waar hij nu aan zijn derde seizoen bezig is. Het bewijst dat het mogelijk is om jezelf te vestigen in 1A zonder voor je 24e al basisspeler te zijn geweest. Maar de plaatsjes worden steeds duurder natuurlijk.

Ook voor Ferraro

Ook Fabio Ferraro heeft dit ondervonden: zijn drie invalbeurten in het seizoen 2021/2022 hebben Charleroi niet overtuigd om hem te houden. Hij werd vervolgens gratis overgedragen aan RWDM, waar hij nauwelijks meer speelde in 1B, in het seizoen waarin de Molenbeekse club weer promoveerde naar de eerste divisie.

Een schijnbaar minder ambitieus project dat ook tot promotie heeft geleid. Minder vaak basisspeler dan Rôdes (zeven keer in de basis vorig seizoen), heeft Ferraro zich echt bewezen onder leiding van Vincent Euvrard.

Linksback met ervaring

De linksback slechts één keer op de bank begonnen dit seizoen, snel weer in de gunst van zijn coach terugkerend, met drie assists tot nu toe. Aan de andere kant heeft Nathan Rôdes praktisch alles gespeeld dit seizoen, hij is zelfs uit de schaduw getreden door drie doelpunten te maken en maakt ook vele kilometers.

Een indrukwekkende consistentie voor twee jongens die hun eerste 'echte' seizoen in 1A beleven. Ze belichamen dit Dender-team dat wil laten zien dat een kern van hongerige spelers het ook kan redden op het hoogste niveau. Uiteraard moet je daar wel een minimum aan voetbalkwaliteit aan toevoegen. En laat de eerste basisplaats van hun carrière op Mambourg een nieuwe gelegenheid zijn om dat te tonen.