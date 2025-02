Dit maakt het nog pijnlijker voor Beerschot: 'Verlinden gaat naar concurrent uit Jupiler Pro League'

Thibaud Verlinden stond in de belangstelling van een Duitse ploeg en volgens Sacha Tavolieri zou hij snel kunnen verkassen naar Duitsland. Daarom zat hij ook niet in de wedstrijdkern voor de wedstrijd op Genk.

Dirk Kuyt maakte zich zeer druk over de timing, terwijl er ondertussen ook opnieuw heel wat andere geruchten opduiken die de transfer mogelijk nog wat pijnlijker zouden kunnen maken.

Zo verbeterde Tavolieri zijn eigen bericht en geeft hij nu aan dat Verlinden op weg zou zijn naar ... OH Leuven, een concurrent uit de Jupiler Pro League en zo extra pijnlijk voor de Antwerpenaars.

⚪️ Infos #OHL :

🇧🇪 It’s not Germany but… Oud Heverlee Leuven for Thibaud Verlinden! After N’dri sale (€2M bonus included), Leuven were looking for a winger in emergency and Gyorgy Csepregi (ex-Thibaud Verlinden agent) always loved the player. German club had agreement but at… pic.twitter.com/kjIJyewN2i