Genoeg van de wereld gezien? Raphael Holzhauser (ex-Beerschot en ex-OHL) na opvallend avontuur weer dichter bij huis

Het is toch nog niet zo lang geleden dat Raphael Holzhauser bij Beerschot en OHL één van de spelers uit onze competitie was die geroemd werd voor zijn traptechniek. Zijn carrière is sindsdien langs opvallende wegen gepasseerd.

Het kan soms raar lopen. In 2020 werd Raphael Holzhauser nog tweede in de verkiezing van de Gouden Schoen, die er weldra opnieuw zit aan te komen. Wie had kunnen denken dat de Oostenrijker daarna op zoveel verschillende plaatsen zou opduiken? OHL nam hem in juli 2022 transfervrij over van Beerschot, maar leende hem aan half jaar later al uit aan 1860 München.

Holzhauser keerde nog even terug en geraakte pas eind januari 2024 definitief weg aan Den Dreef. Het Luxemburgse Hesperingen zag deze keer zijn kans om hem transfervrij vast te leggen. Ook dat werd geen gelukkig huwelijk. Toen zijn contract aan het einde van dat seizoen afliep, werd het niet verlengd door de Luxemburgers.

Holzhauser van Luxemburg naar Malta ...

Holzhauser vond het even welletjes om zo dicht bij de Lage Landen actief te zijn. Het was tot september 2024 zoeken naar een nieuwe club: dat werd een ploeg met de naam Marsaxlokk. Dat betekende een avontuur in Malta. Na drie maanden is zijn passage daar ook weer aan een einde gekomen. Opnieuw kon hij opgepikt worden zonder een transferbedrag te moeten betalen.

... en terug naar Oostenrijk

Dat is toch wel veelbetekenend. De inmiddels 31-jarige voetballer lijkt het wel gehad te hebben met al die omwegen en heeft nu geopteerd voor een terugkeer naar zijn thuisland. Hij heeft tot het einde van het seizoen getekend bij SV Gloggnitz en moet die ploeg helpen de degradatie te vermijden in de Regionalliga, het derde niveau in Oostenrijk.

Voor die ploeg is Holzhauser een grote naam. Voor hem is de transfer tot stand gekomen via de trainer, die een goede vriend van hem is. Als Holzhauser er daar bovenuit steekt, kan hij zijn carrière misschien weer herlanceren.