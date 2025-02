'Het is nu echt beklonken: Antwerp trekt ondanks mondeling akkoord aan kortste eind in de strijd om Loïc Lapoussin'

Dit zal even pijn doen op de Bosuil. Antwerp gaat ondanks een mondeling akkoord met Loïc Lapoussin naast de Union-speler grijpen. Hij is nu echt op weg naar STVV.

Gisteren was al bekend dat STVV de situatie van Lapoussin op de voet had gevolgd en hij aan de Tiensesteenweg gespot werd voor medische testen. Dan wisten ze bij Antwerp mogelijk al hoe laat het was, maar het was dan nog altijd de vraag hoe de zaken zouden evolueren. Inmiddels is de overstap naar de Kanaries voor Lapoussin quasi beklonken.

Dat meldt Het Nieuwsblad. Volgens de krant zouden na de medische testen ook alle contractbesprekingen gunstig zijn verlopen. Zaterdag zullen de laatste details worden afgehandeld. De transfersom die Sint-Truiden neertelt om Lapoussin te kunnen strikken, wordt omschreven als eerder bescheiden. Daarom is het zo opvallend dat Antwerp en Union er niet uit geraakten.

Geen akkoord tussen Union en RAFC

Lapoussin kwam met de Great Old wel tot een mondelinge overeenkomst, maar op clubniveau werd geen akkoord gevonden tussen Union en RAFC. Vreemd. In elk geval hebben ze bij STVV dus niet getalmd. Ze geven Lapoussin een meerjarig contract. Zondagnamiddag spelen Union en Sint-Truiden nog tegen elkaar in het Dudenpark.

Waarschijnlijk zal de transfer van Lapoussin na afloop van die wedstrijd officieel bekendgemaakt worden. De Truienaars hebben duidelijk geen schrik om een enfant terrible een extra kans te geven, na de eerdere komst van Lamkel Zé. Met hem én Lapoussin in de spelerskern moet het vonken geven. Komori en Juklerod zijn de andere nieuwkomers uit deze transferperiode.

Antwerp moet elders zoeken

Puur kwalitatief is Lapoussin, die bij Union twee keer naar de B-kern werd gestuurd, wel een versterking voor de Kanaries. Antwerp zal zich op andere transfertargets moeten richten.