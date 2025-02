Grote pech voor Standard: tweede degradatie op rij dreigt, nu ook nog ex-Rode Duivel in de lappenmand

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

SL16 FC werd afgelopen zaterdag verslagen op het veld van Virton. Ook verloren de U23 van Standard Nacer Chadli door een blessure.

In een zeer lastige situatie in D1 ACFF moet SL16 FC absoluut punten pakken voordat de play-downs beginnen, maar ze werden opnieuw verslagen afgelopen zaterdag.

Op het veld van Virton waren de U23 van Standard niet in staat om hun tegenstander serieus te bedreigen. De Gaumais stonden 3-0 voor, voordat Rabby Mateta in de slotfase de score verkleinde.

Nacer Chadli geblesseerd geraakt bij de U23 van Standard

Maar een ander slecht nieuws sloeg toe voor het belofte-elftal van de Rouches, al aan het begin van de wedstrijd. Geblesseerd geraakt, moest Nacer Chadli al na 19 minuten plaatsmaken voor Alexandre Chaidron.

Hoewel de ernst van zijn blessure nog niet bekend is, is dit een harde klap voor de voormalige Rode Duivel, die zijn vorm enkele maanden bij de Rouches onderhield voordat hij enkele weken geleden zijn contract tekende.

Aangesteld om het U23-team van Standard te helpen in D1 ACFF te blijven, hoopt Nacer Chadli hoogstwaarschijnlijk nog steeds het shirt van Standard te dragen met het eerste team in een officiële wedstrijd voor de eerste keer in zijn carrière. Hiervoor zal hij wel van zijn fysieke problemen af moeten komen.