Premier League klopt aan voor gewezen Anderlecht-talent: Ajax komt met ultieme poging om hem te paaien

Wat gaan ze met hem doen bij Ajax? De 18-jarige Rayane Bounida maakt furore bij Jong Ajax met heel wat doelpunten als invaller. Ondertussen lijkt er nu al een transfer voor hem op komst te zijn, of worden er toch nog andere beslissingen genomen?

De trainer van Ajax, Francesco Farioli, heeft de 18-jarige spelmaker in zijn groep opgenomen voor de Klassieker tegen Feyenoord. Een sterke boodschap naar de speler en zijn omgeving toe?

Rayane Bounida zou zo zijn debuut kunnen maken in het eerste elftal van Ajax aanstaande zondag tijdens de beladen Klassieker tegen Feyenoord. De 18-jarige speler was dan ook aanwezig op de training op de vooravond van de belangrijke clash tegen de Rotterdammers.

Kans tegen Feyenoord?

Een training die altijd heel bijzonder is, waar fans worden uitgenodigd en die altijd willen bijdragen om de moraal van de spelers te versterken, en hen eraan herinneren hoe belangrijk de wedstrijd voor hen is.

De Belg is opgeroepen bij het eerste team als gevolg van de blessure van een andere Belg, Mika Godts, en het vertrek van Chuba Akpom (ex-STVV) naar Lille.

Ajax zou de samenwerking met Bounida maar wat graag verlengen, maar de onderhandelingen zijn voorlopig mislukt. Zijn eisen zijn hoog én er zijn ondertussen ook een aantal kapers op de kust.

Tottenham Hotspur als nieuwe ploeg?

De jonge Belg, die in 2022 overstapte van Anderlecht naar Ajax, staat ondertussen in de belangstelling van heel wat teams. In Nederland wordt onder meer de naam van Tottenham Hotspur genoemd als mogelijke nieuwe ploeg voor hem.

De vraag is of Bounida nu al klaar is voor de Premier League, dan wel dat hij niet toch nog liever bij Ajax Amsterdam zou blijven om door te breken richting A-ploeg.