Union kruipt door het oog van de naald maar Mazzu voelt zich bestolen tegen ex-club: "Anders zijn we weer calimero's"

De concurrenten van Club Brugge hebben dit weekend gewonnen. Genk, maar ook Union. Al moesten de Unionisten wel tot aan het gaatje gaan.

De gelijkmaker van Bertaccini wiste het strafschopdoelpunt van Promise uit. Zo leek Union - STVV op 1-1 te eindigen, tot de bal in de extra tijd alsnog op de stip ging. Zo kon Ivanovic de matchwinnaar worden en hield hij Union min of meer in het spoor van Club Brugge en RC Genk. Bij STVV waren ze er alleszins niet over te spreken.

In de catacomben kon opgevangen worden wat Mazzu er van dacht. "Nooit penalty, het was nooit penalty", zei hij tegen zijn collega Sébastien Pocognoli. Wanneer Mazzu voor de camera van DAZN verscheen, milderde hij zijn toon. "We gaan het niet over de penalty hebben en niet over de scheidsrechter. Anders zijn wij weer Calimero's."

Mazzu ook niet akkoord met eerste elfmeter

U kan al raden waar het daarna toch nog over ging: over de scheidsrechter en diens beslissingen. Ook met de eerste strafschop voor Union had Mazzu het moeilijk. "De bal komt op het lichaam van de aanvaller en raakt dan zijn elleboog. Vervolgens raakt hij de hand van Godeau. Mijn vraag is dan : waarom fluit je niet voor de elleboog, maar wel voor de hand? Op basis van welk reglement?"

Jan Boterberg zal dus niet de beste vriend van Felice Mazzu worden. Het is misschien ook geen toeval dat Mazzu uitgerekend na een duel bij Union, zijn voormalige werkgever, zo emotioneel reageert. Bovendien is het altijd pijnlijk als je verliest door een treffer in de 94ste minuut en zeker voor een ploeg die elk punt heel hard nodig heeft.

STVV blijft onderaan hangen

Sint-Truiden blijft derde laatste in de Jupiler Pro League, maar ziet concurrent Westerlo wel drie punten uitlopen.