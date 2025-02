🎥 Opvallend: Pep Guardiola heeft het na een bepaalde vraag van Filip Joos wel gehad en stapt op met een grijns

Het zijn niet meteen vrolijke tijden voor Pep Guardiola. Met Filip Joos krijgt hij dan nog een aparte interviewer tegenover zich, of zo zal de Spanjaard het misschien wel ervaren hebben.

Na de pandoering op het veld van Arsenal (5-1) verscheen Pep Guardiola nog voor de camera van PlaySports en aanvankelijk gaf hij correct antwoorden op de vragen van Filip Joos. "De nederlaag is geen probleem. Erger is dat we in de laatste 25 minuten vergeten wat we moeten doen. Natuurlijk doet het resultaat pijn, maar de prestatie was goed, tot aan de laatste 25 minuten."

Guardiola erkent dat het een mogelijkheid is dat zijn spelers door de positie in de stand te gretig zijn om terrein te willen goedmaken op de concurrentie. "Ja, misschien willen we het forceren, maar je moet alles samen doen. Anders wordt het nog moeilijker." City deelt momenteel de vierde plaats met Newcastle, maar Chelsea speelt morgen nog en kan bij winst over beide ploegen springen.

Goede pressing van Arsenal

Filip Joos kaartte ook de vroege 1-0 tegen Arsenal aan: die kwam tot stand na balverlies van Akanji. Het is bekend dat Guardiola wil dat City van achteruit opbouwt. Joos prikkelde de manager misschien al wat door in te zoomen op zijn speelstijl en te vragen of Akanji die bal mag wegtrappen. "Ik weet dat het moeilijk is. Ik weet dat we het moeten vermijden, maar Arsenal is sterk in het druk zetten."

Pep is groots in het verlies, maar heeft één gevoelige snaar... 😬 pic.twitter.com/3jciRiuEKc — Play Sports (@playsports) February 2, 2025

"Alle ballen die we wegtrappen, komen terug", zette Guardiola zijn filosofie toch nog een keertje in de kijker. "Fouten maken hoort erbij, ik neem het de spelers nooit kwalijk. Het punt is dat we op het einde niet gedaan hebben wat we normaal doen." Dan kwam het moment dat toch wat in het verkeerde keelgat schoot. Joos vroeg Guardiola of hij gaat bidden voor Rodri.

Guardiola wil er volgend seizoen opnieuw staan

Plots verscheen er een grijns op het gelaat van de manager van City. "Hé. Volgend seizoen zullen we er weer staan", zei hij nog voor hij wegging en zo het interview beëindigde."