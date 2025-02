📷 'Anderlecht in pole position om oude bekende naar Lotto Park te halen'

RSC Anderlecht wil ook in het slot van de wintermercato nog scoren. Er lijkt een oude bekende op weg naar het Lotto Park.

Elke versterking is duidelijk nog welgekomen voor RSC Anderlecht en liefst van al eentje met de nodige directe impact op het spel.

Volgens journalist Gianluca Di Marzio ligt Anderlecht in pole position om Thomas Henry binnen te halen. Hij wordt nu door Verona verhuurd aan Palermo. Ook Salernitana en Hertha Berlijn zouden interesse tonen.

Bij Verona ligt hij nog tot 2026 onder contract. Henry is geen onbekende voor het Belgisch voetbal. Hij speelde al bij OH Leuven op het hoogste niveau.

In 2023 was Henry al in beeld bij RSC Anderlecht, maar toen liep hij een kruisbandblessure op die een kruis over die transfer maakte.

De 30-jarige Fransman heeft volgens Transfermarkt op dit moment een marktwaarde van 1,8 miljoen euro. Op zijn hoogtepunt was hij nog 5 miljoen euro waard.