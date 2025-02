Drukke deadline day bij Standard: Rouches gaan nog een nieuwe winger verwelkomen

Standard heeft een nieuwe vleugelspeler aangetrokken. Samuel Bamba staat op het punt om naar de Rouches te trekken.

Samuel Bamba zou de volgende aanwinst moeten zijn die Standard aankondigt aan het einde van deze transferperiode. Er zou een akkoord zijn bereikt met VfL Bochum, volgens Sacha Tavolieri.

De piste, die als concreet wordt beschouwd, lijkt dus bevestigd te worden. De speler, opgeleid in Dortmund, zou momenteel op Sclessin zijn.

De Duitse Congolees zal op huurbasis bij de Rouches komen. Hij was de prioriteit geworden na het mislukken van de onderhandelingen voor Kyliane Dong, waarbij Standard weigerde de toch al lage vergoeding te betalen die Troyes vroeg.

Er is dus helemaal geen sprake van een huurovereenkomst met aankoopoptie. Het lijkt erop dat de speler zonder een clausule bij Standard zal komen.

Bamba had een gebrek aan speeltijd in Duitsland. Hij hoopt dus meer speeltijd te krijgen in zijn nieuwe team. Sinds het begin van het seizoen heeft de in Ahlen geboren speler slechts 6 wedstrijden gespeeld, in alle competities.