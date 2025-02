OFFICIEEL: Zulte Waregem slaat nog eens toe op de mercato en haalt Nederlands talent binnen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zulte Waregem heeft weer beet op de wintermercato. Jevon Simons komt over van Jong PSV.

Zulte Waregem greep afgelopen seizoen net naast de titel, maar dat wil de club dit seizoen absoluut vermijden. Essevee heeft deze winter dan ook genoeg versterking gehaald.

Op de laatste dag van de wintermercato slaat Zulte Waregem nog eens toe. De club kondigde maandag de komst van Jevon Simons aan.

Simons is een 19-jarige flankaanvaller die al 49 wedstrijden gespeeld heeft bij Jong PSV. Hij tekende voor 2,5 seizoenen aan de Gaverbeek.

"Ik kijk echt uit naar deze stap in mijn carrière", begint Simons bij de clubmedia van Essevee. "Ik ben ervan overtuigd dat de Belgische competitie en Essevee mij sterker zullen maken als voetballer."

"Er waren heel wat clubs geïnteresseerd maar het project hier in de Elindus Arena sprak me het meest aan. Ik kan niet wachten om te tonen wat ik in mijn mars heb", besluit hij.