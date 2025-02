"Opnieuw voetballer" bij Standard, Lazare Amani blikt terug op heel moeilijke periode: "Het heeft me geraakt, maar ik ben nog niet echt weg."

Meteen was Lazare Amani beslissend bij Standard. De middenvelder sprak over hoe het bij Union liep dit seizoen. Toch sluit hij nog niets uit over zijn toekomst.

Het is een groot symbool dat het Lazare Amani was die de Rouches zaterdagavond op het veld van Cercle bevrijdde. Uitgeleend door Union, waar hij volledig genegeerd werd, had de Ivoriaanse middenvelder een minuut gespeeld tegen Dender op de dag van zijn officiële bekendmaking, voordat hij een kwartier voor tijd het veld betrad op Jan Breydel. In de laatste actie van de wedstrijd verschalkte hij Delanghe met een onhoudbare herkansing.

"Ik wilde laten zien dat ik nog steeds Lazare ben, en dat is goed gegaan. Eindelijk voel ik me weer voetballer, het was echt lang geleden. Als je mijn parcours bij Union bekijkt, was ik geen nieuwkomer meer. Ik was een essentieel onderdeel en dat meemaken heeft me geraakt, maar dat is voetbal en dat ligt nu achter me."

"Mijn integratie verloopt goed, de groep is erg hecht en heeft me snel opgenomen. Ik kende Ayensa al van bij Union, en Zeqiri en Fossey proberen me ook veel te betrekken. De nieuwkomers worden zeer goed ontvangen door iedereen, dat is de kracht van de groep."

Lazare Amani voelt zich nog niet volledig weg bij Union

Toch voelt Lazare Amani zich nog niet helemaal weg bij Union. Uitgeleend tot het einde van het seizoen, met een aankoopoptie, geeft de Ivoriaan toe dat hij niet weet wat de toekomst zal brengen, maar het verlaten van de Jupiler Pro League voor een grotere competitie lijkt nog niet volledig van de baan te zijn.

"Mijn vertrek bij Union? Ik ben niet weg, ik ben alleen uitgeleend. Natuurlijk had ik iets anders verwacht, maar ik kan nog steeds een goed seizoen draaien, terugkeren naar Union en dan vertrekken. Je weet nooit wat er gaat gebeuren", concludeerde hij bij ons.