RWDM haalt slag thuis en snoept verdediger van reeksgenoot af terwijl die... gehuurd was

Mats Lemmens (22) maakt de overstap naar RWDM voor de rest van het seizoen. De centrale verdediger, die momenteel door US Lecce aan Lokeren-Temse werd verhuurd, wordt nu tot het einde van het seizoen uitgeleend aan de Molenbekenaars.

RWDM bedong daarbij een aankoopoptie in het huurcontract. de verhuis kwam tot stand na enige tijd van speculaties, aangezien Lemmens een vaste waarde was in de verdediging van Lokeren-Temse.

Lemmens, een jeugdproduct van Genk, besloot op zijn achttiende zijn geluk te beproeven bij US Lecce. Na twee jaar in de jeugd van de Italiaanse club maakte hij zijn debuut in de A-kern tijdens een uitleenbeurt aan Lecce.

Dit seizoen maakte de Limburger de overstap naar de Belgische competitie, waar hij zijn eerste ervaring opdeed bij Lokeren-Temse. In Italië werd Lemmens omgeschoold tot rechtsback, maar bij RWDM wordt verwacht dat hij voornamelijk centraal in de verdediging zal spelen.

De transfer komt op een moment dat RWDM een versterking nodig had in de achterhoede, nadat centrale verdediger Christ Makosso naar Luton Town vertrok. Yannick Ferrera, de coach van RWDM, kan nu rekenen op Lemmens, die ook bij Lokeren-Temse als centrale verdediger speelde.

Lokeren-Temse, dat de verdediger slechts tijdelijk in huis had, betreurt het vertrek van Lemmens, maar respecteert zijn wens om de stap naar een promotiekandidaat te maken. Lokeren-Temse-manager Thomas Bernaert benadrukt in Het Nieuwsblad dat ze de sportieve ambities van Lemmens niet wilden belemmeren en begrijpen zijn keuze om verder te kijken naar zijn toekomst.