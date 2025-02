Anthony Vanden Borre doet nog opvallende uitspraak, 3,5 jaar nadat hij stopte als voetballer: "Ik wil dat men mij vergeet"

Anthony Vanden Borre is altijd een figuur geweest in het Belgische voetbal waar veel over gesproken werd. De voormalige speler wil nu "vergeten worden".

Anthony Vanden Borre hing 3,5 jaar geleden zijn voetbalschoenen aan de haak, na een laatste avontuur bij Anderlecht. Daar speelde hij ook het grootste deel van zijn carrière.

De rechtsachter speelde ook nog in het buitenland, en had een periode bij KRC Genk. Er werd veel over hem geschreven en gesproken, maar nu wil hij... vergeten worden. Zo ging hij sinds zijn voetbalpensioen niet meer kijken naar een wedstrijd in een Belgisch stadion.

"Blijkbaar hebben ze me eens uitgenodigd om de aftrap te geven, maar ik voelde dat het toen niet het juiste moment was. Weet je, ik ben altijd een speler geweest waar veel rond te doen was, waardoor ik geen zin heb om naar een stadion te gaan waar ze nadien weer over mij zullen spreken. Ik wil dat men mij vergeet", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

Opvallend, maar Vanden Borre staat er helemaal achter. "Absoluut. Mijn carrière, met al haar ups en downs, ligt achter me. Nu wil ik plaats maken voor de volgenden, voor de jongeren."

"Natuurlijk doet het me plezier dat mensen nog aan me denken, maar ik heb nog niet de nood gevoeld om terug naar een stadion te gaan. Misschien dat het met de tijd wel terugkomt", besluit hij.