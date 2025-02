De Antwerp-speler die door half Europa al gevolgd wordt: "Hij heeft het potentieel om door te groeien naar de Europese top"

De financiële situatie van Antwerp is intussen genoegzaam bekend. De club moet rekenen op de verkoop van spelers om financieel gezond te worden. Daarin zijn al grote stappen gezet en komende zomer zullen ze opnieuw cashen. Eén van hun spelers wordt in ieder geval al heel nauw gevolgd.

Dan hebben we het niet over Mahamadou Doumbia, die ook wel een mooie transfersom gaat opbrengen, maar wel over Senne Lammens. De doelman zag zijn transferwaarde in een jaar tijd al stijgen van 700.000 euro naar 4,5 miljoen, maar dat is absoluut niet de prijs die ze bij Antwerp in gedachten hebben.

Half Europa zat al eens in de tribune

Samen met zijn prestaties steeg immers ook de interesse exponentieel. In die mate dat ze hem deze winter zelfs al hadden kunnen verkopen als ze gewild hadden, maar noch The Great Old noch Lammens zelf hadden daar oren naar. De doelman wil komende zomer in alle rust zelf beslissen wat de best mogelijke volgende stap is.

En de keuze zal groot zijn. Volgens onze informatie wordt hij nu al door de Europese top en de subtop gevolgd. De 22-jarige speelt sinds begin dit seizoen immers op hoog niveau en is zelden op een fout te betrappen. Een prestatie zoals zondag tegen Club Brugge gaat natuurlijk ook in de boekjes van de scouts. Hij heeft het potentieel om door te groeien naar de Europese top.

Lammens komt uit de jeugdopleiding van Club Brugge, maar kwam daar door de concurrentie met Simon Mignolet nooit echt aan de bak. Al erkenden ze bij blauw-zwart ook wel dat hij een groot talent was. Maar hij wou spelen en verliet in de zomer van 2023 Jan Breydel. Eerst nog als doublure van Jean Butez bij Antwerp, maar in de play-offs van vorig seizoen kwam hij onder de lat te staan en verliet die plek niet meer.

Stabiele factor

Bij Antwerp maakten ze al snel de keuze: Lammens zou in de toekomst heel wat meer gaan opbrengen dan Butez. En zijn kwaliteiten waren onmiskenbaar: sterk op de lijn, sterk in het uitkomen en goed met de voeten. Dan heb je een moderne doelman in huis.

Jonas De Roeck weet ook wel dat hij - zoals zondag - op hem kan bouwen. "Hij is een stabiele factor: hij staat er als het nodig is. Je mag niet vergeten dat hij nog geen volledig jaar gespeeld heeft. Hij is een jongen die zich elke dag wil verbeteren op training en hij is 100 procent bezig met zijn job. De club is al heel lang overtuigd van zijn kwaliteiten. Daarom maakten we hem in de zomer nummer één."

Lammens heeft het potentieel om de toekomstige nummer 1 van de Rode Duivels te worden. Courtois, Casteels en Sels worden ook al een dagje ouder. Laat hem in een grotere competitie nog wat meer in de spotlights staan en de sky is the limit.