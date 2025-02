De opmerkelijke statistiek van degradatiekandidaat: meer goals dan Union SG en Gent

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KVC Westerlo heeft dit seizoen al een aantal prima wedstrijden gespeeld. Het scoorde dan ook al veertig doelpunten, maar kreeg niet altijd evenveel loon naar werken. Zeker verdedigend werden al eens doelpunten weggegeven.

KVC Westerlo heeft ondertussen dit seizoen al 40 keer gescoord. Daarmee doen ze beter dan alle ploegen in hun buurt én zelfs Union SG of Gent. Enkel Club Brugge, Genk, Antwerp en Anderlecht scoorden meer.

Stabiliteit achterin?

Als je dan maar op een dertiende plaats staat, dan mangelt het duidelijk achterin. En dat is ook bij Westerlo soms het geval, met ondertussen 42 tegendoelpunten. Ook tegen KV Kortrijk leken ze puntenloos achter te blijven na een achterstand, maar knokten ze zich terug in de match.

De statistieken zijn toch wel opmerkelijk te noemen en kaderen in een breder 'probleem' bij De Kemphanen, die toch al te vaak de punten die ze misschien wel verdienden uiteindelijk niet kregen.

Verder bouwen na moeilijke maanden

En dus hebben ze met Amando Lapage een extra verdediger in huis gehaald die mee voor de stabiliteit moet gaan zorgen, zoals ze eerder ook al in doel een nieuwe keuze maakten.

"Dit is een opsteker. We hebben heel moeilijke maanden gehad en ik denk dat we hierop kunnen verder bouwen", gaf Tuur Rommens na de wedstrijd toe.