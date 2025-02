'Arsenal zet alles en iedereen in zijn hemd en betaalt afkoopsom om EK-revelatie naar Londen te halen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Arsenal FC drukt het gaspedaal fors in voor Nico Williams. De Engelse topclub is bereid om de afkoopsom op te hoesten én praat ondertussen al met de Spaanse flankaanvaller.

Arsenal FC wordt al langer in verband gebracht met Nico Williams. De voorbije dagen is het dossier in een stroomversnelling terecht gekomen.

De Spaanse én Engelse media bevestigen dat The Gunners aan Athletic Club hebben laten weten dat ze deze zomer de afkoopsom willen betalen. Williams kan worden opgehaald voor 58 miljoen euro.

Een akkoord met de speler is er nog niet, maar dat hoeft niet lang te duren. Arsenal onderhandelt momenteel met (de entourage van) de Spaanse international.

Williams leek afgelopen zomer nog op weg naar FC Barcelona, maar de deal ging in laatste instantie niet door. Alle partijen hadden een akkoord, maar Barça was niet bij machte om de transfersom op te hoesten.

Verwachte transfer

De 22-jarige flankaanvaller brak afgelopen zomer volledig door. Williams was één van de absolute revelaties op het EK. Het stond al langer buiten kijf dat hij zou vertrekken uit het Baskenland.