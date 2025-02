"Een van de zwaarste competities ter wereld": Fernando Canesin wil Francis Amuzu nog even waarschuwen voor zijn transfer naar Brazilië

Na zeven jaar in de A-kern van Anderlecht te hebben gespeeld, staat Francis Amuzu op het punt om bij Gremio in Brazilië te tekenen. De jonge vleugelspeler werd geadviseerd door Fernando Canesin, die goed bekend is met beide competities.

Het is een transfer waar niemand echt op had gerekend, maar het zal officieel worden aangekondigd in de komende dagen of zelfs uren. Francis Amuzu verlaat RSC Anderlecht voor Gremio in Brazilië.

Een verrassende bestemming, in een competitie die zeker niet onderschat moet worden, volgens Fernando Canesin. Hij speelde bij Anderlecht en KV Oostende in onze competitie, voordat hij naar Brazilië trok waar hij onder andere de Copa Sudamericana won, de Zuid-Amerikaanse equivalent van de Europa League, met Athletico Paranaense.

"Het is één van de zwaarste, misschien wel de zwaarste competitie ter wereld. In België heb je altijd twee of drie titelkandidaten. Hier kan de helft van de clubs de titel veroveren: Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Sao Paolo, Corinthians, Santos... Elke match is een forse uitdaging", waarschuwde hij bij Het Nieuwsblad.

Een andere factor om rekening mee te houden is het schema. Het Zuid-Amerikaanse programma is overvol, nog meer dan het Europese, vooral vanwege de zeer lange reizen. "Dat is het lastigste aspect", gaat Canesin verder.

"Tot april valt het mee. Dan spelen de clubs regionale competities. Gremio bekampt dan alleen Zuid-Braziliaanse teams. Maar daarna begint het echte kampioenschap over héél het land. Vlieg dan maar eens naar Sao Paolo als je gezin achterblijft. Het is zeker niet zo dat Brazilië overal onveilig is en voetballers worden in goeie buurten geïnstalleerd, maar makkelijk is het evenmin voor een familie."

"Brazilianen zijn vaak hartelijke mensen, maar ze spreken alleen Portugees, hé. Het zal dan aan Gremio zijn om goeie tolken en begeleiding te voorzien. Als Amuzu zelf wat Spaans kan, zal dat helpen. Veel ploegmaats zullen Spaanstalig zijn."

Canesin wil Amuzu ook nog even waarschuwen voor het feit dat er veel geroteerd zal worden. "Ondanks dit feit speelt in Brazilië geen enkele speler alle wedstrijden van het seizoen. "Clubs hebben vaak een veertigtal spelers in hun selectie om dit schema te beheren. Amuzu zal moeten wennen aan een rotatie die noodzakelijk voor hem zal zijn."