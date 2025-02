Hans Vanaken praat over 'legendestatus' en deelt zijn geheim over... een pak friet!

Hans Vanaken won afgelopen dinsdag zijn derde Gouden Schoen. De middenvelder van Club Brugge mag zich tot de legendes van het Belgische voetbal rekenen. Al beleeft hij het zelf niet op die manier.

"Ik voel me alleszins nog geen legende", lacht Hans Vanaken in Het Laatste Nieuws. "Misschien komt dat pas na je carrière? Ik zou het eens aan Jan Ceulemans moeten vragen, hé. Zou hij zich een legende voelen?

Desalniettemin is de prestatie van Vanaken - drie keer De Gouden Schoen winnen - uitzonderlijk. "Maar ik heb eigenlijk het besef of de tijd niet om stil te staan bij wat er aan het gebeuren is. Op dinsdag win ik de Gouden Schoen en op woensdag staat er alweer een belangrijke wedstrijd op het programma."

"Al besef ik wél dat het een uitzonderlijke prestatie is", gaat Vanaken verder. "Al is het eveneens uitzonderlijk dat een speler zo lang in de Belgische competitie blijft. Op dat vlak ben ik een uitzondering op de algemene regel."

Toch heeft Vanaken ook deze Gouden Schoen niet gestolen. De middenvelder was een cruciale pion in de titelstrijd van Club Brugge en presteerde ook in de Champions League op hoog niveau. "Dat is het net", aldus de aanvoerder van blauw-zwart. "Je moet het uiteindelijk maar doen om constant te blijven presteren."

Ik laat niet alles voor het voetbal. Als ik zin heb ik een zak friet, dan eet ik een zak friet!

"Ik heb het gevoel dat ik nog enkele jaren op de teller heb staan", besluit Vanaken. "Ik heb het geluk met mijn lichaam en verteer de opeenvolging van matchen goed. Wat mijn geheim is? Ik laat niet alles voor het voetbal. Als ik zin heb ik een zak friet, dan eet ik een zak friet!" (knipoogt)