JPL-topclubs zijn gewaarschuwd, concrete ambities worden uitgesproken bij KRC Genk: "Daar gaan we echt alles aan doen"

KRC Genk is de eerste JPL-club die zich heeft verzekerd van de Champions' Play-offs. Mooi, maar er moet nog veel werk verricht worden, en dat beseft de kern ook.

Genk wist wat het moest doen om zeker te zijn van de top 6 dit seizoen: winnen tegen Beerschot. Dit gebeurde ook, dus kan een eerste doelstelling al zeker worden afgevinkt bij de Limburgers.

"Dat is heel belangrijk. Laten we hopen dat we dit tot aan de play-offs kunnen vasthouden, want daar hangt al het eerste Europese ticket aan vast", vertelde kapitein Bryan Heynen bij ons.

"Als we het nu nog hadden weggeven, dan was het wel heel slecht", heeft Jarne Steuckers erover te zeggen. "Maar er is nog een lange weg af te leggen." Nu kan Genk vol voor de titel gaan, en dat mag ook uitgesproken worden.

"Dat klopt, nu is het belangrijkste om de punten te blijven halen en het gat te vergroten. Ieder punt is belangrijk, dat weten we goed genoeg", gaat Steuckers verder.

"Als we ambitieus willen zijn, dan moeten we dat durven uitspreken, en dit jaar zijn de kansen er wel", besluit Heynen. Genk is nog op twee fronten actief, en kan dus mikken op de dubbel. Iets waar Genk volgens verdediger Matte Smets zeker voor moet werken.

"We gaan iedere match proberen te winnen. Wij willen meestrijden, 100%. Zowel voor de titel als voor de beker. Daar gaan we ook alles aan doen", zegt hij.

Om door te stoten in de beker moet het eerst nog wel voorbij Club Brugge. Blauw-zwart komt woensdag over de vloer. De Limburgers krijgen dan de kans om een 2-1 achterstand goed te maken voor eigen publiek.