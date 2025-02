"Niet te veel nadenken": de Houdini-geschiedenis waar KV Kortrijk zich kan aan optrekken in operatie redding

Operatie Redding wordt ook dit seizoen niet makkelijk voor KV Kortrijk. De thuisnederlaag tegen KVC Westerlo kwam zeer hard aan, temeer het verlies zeker niet nodig was geweest. En dus is de vraag stilaan of er nog nieuwe mirakels mogelijk zijn.

Bij KV Kortrijk zaten ze na de wedstrijd dan ook in zak en as. De kloof met Westerlo is drie punten groter geworden en zo wordt operatie redding ook opnieuw een beetje moeilijker.

Niet te veel nadenken?

"Deze drie punten mochten we niet weggegeven hebben, dit is niet slim van ons. Ik denk dat het nog niet gedaan is, maar het is wel moeilijker geworden", aldus Nacho Ferri bij de rechtenhouders.

"We moeten punten pakken en dan zien we wel. We mogen er niet te veel over nadenken." Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk en dat beseffen ze ook bij De Kerels. Ook coach Yves Vanderhaeghe.

Punten pakken

Die had ferme kritiek over de manier waarop al te makkelijk doelpunten werden weggegeven tegen Westerlo. "Te makkelijk, onaanvaardbaar", was hij heel erg streng.

Als er iets is waar ze zich bij Kortrijk kunnen aan vasthouden, dan is het wel de stand. Een jaar geleden stonden ze na 23 speeldagen laatste met vijftien punten en zes punten minder dan het nummer 14 dat recht geeft op barragewedstrijden. Nu staan ze vijftiende en is die kloof op STVV 'maar' vier punten.