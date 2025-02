Done deal: Westerlo hakt belangrijke knoop door in pittige strijd tegen degradatie

KVC Westerlo pakte afgelopen weekend een belangrijke zege op bezoek bij KV Kortrijk. Daardoor is de kloof met de veilige twaalfde plaats nog amper een puntje. De komende weken willen ze die top-12 gaan halen om zo degradatie te vermijden.

Jan Bernat keert zoals al enkele dagen in de pijpleiding zat na een half jaar terug van zijn uitleenbeurt bij het Slowaakse DAC 1904. Na een kruisbandblessure hoopt hij nu bij Westerlo zijn carrière opnieuw op te pikken.

Bernat speelde dit seizoen niet veel bij DAC en zijn laatste basisplaats was al in september. Uiteindelijk kwam hij tot twaalf wedstrijden, waarin hij twee doelpunten scoorde.

Westerlo haalt Bernat terug

Nu krijgt hij in Westerlo opnieuw een kans. Hij heeft er nog een contract tot het einde van het seizoen, maar De Kemphanen kunnen hem nog een jaartje langer in huis houden als ze dat zouden willen via een optie.

Welcome back Jan!https://t.co/qwEIrKks1i pic.twitter.com/eA8I4Cdxma — KVC Westerlo (@KVCWesterlo) February 5, 2025

Met de komst van Bernat krijgt Westerlo extra stootkracht op het middenveld. Hij speelde reeds 36 wedstrijden voor de Kemphanen en wist daarin tien keer te scoren.

Westerlo wil degradatie heel graag vermijden en dan moet het de top-12 proberen te gaan halen om alvast niet in de playdowns terecht te komen. Daar hebben ze nog zes wedstrijden voor.