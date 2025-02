Is er een kink in de kabel? Transfer van Amuzu naar Gremio is nog steeds niet officieel

Francis Amuzu verlaat RSC Anderlecht voor Grêmio FBPA. De deal is al even rond, maar voorlopig heeft de Braziliaanse club de transfer nog niet aangekondigd.

Nochtans vertoeft Amuzu al in Brazilië. We deelden eerder al de beelden van het jeugdproduct van paars-wit dat op Braziliaanse bodem is aangekomen.

🏥 🏃‍♀️🇪🇪 Before signing his two-year contract with Grêmio Porto Alegre, Francis Amuzu must undergo a series of physical and medical tests, which will take place this Wednesday and Thursday, with the goal of finalizing his move to the Brasileiro. #mercato #RSCA #JPL pic.twitter.com/RTAtqOmn8Z